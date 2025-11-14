Salta: alertan sobre más de 20 hectáreas contaminadas por un pozo petrolero abandonado

La organización ambientalista, Greenpeace, alertó sobre este “Chernobyl” que contamina el bosque nativo, a sólo 250 km de la ciudad capital salteña y confirma el aumento acelerado de la superficie alcanzada.

Se trata de una explotación petrolera abandonada en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo, un área reconocida como Ecosistema Prioritario para la Conservación (EPC) por la provincia de Salta, es decir, de especial importancia por la existencia de valores naturales o culturales, que requieren preservación.

El pozo petrolero L.O. X-10 está ubicado en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián”, en la zona de Lomas de Olmedo en jurisdicción de Pichanal, departamento Orán, al norte de la provincia de Salta. De acuerdo a lo recientemente registrado por la campaña de Bosques de Greenpeace, el pozo intensificó la fuga de gases y fluidos a alta presión. Esto genera una densa nube tóxica que envuelve al bosque alrededor, y envenena la flora y fauna doméstica y silvestre. Cerca de 20 hectáreas de bosques nativos se encuentran directamente afectadas, es decir secos, sin vida, en el perímetro del pozo, pero la afectación a la biodiversidad se extiende a bastantes hectáreas más, según sea el clima, la temperatura, o los vientos presentes. La constante emanación de gases pone en serio riesgo de incendios de los bosques de la zona

En menos de seis meses la expansión de los fluidos y gases contaminantes emitidos por el pozo petrolero abandonado han dejado cientos de animales muertos, decenas de familias desplazadas y un ecosistema totalmente irrecuperable.

"Es insólito que mientras en la cumbre sobre Cambio Climático que se desarrolla en la Amazonía brasilera se están buscando consensos para abandonar el petróleo y frenar la deforestación, en Argentina tengamos un pozo petrolero abandonado en medio de los bosques de Salta, contaminando y poniendo en serio riesgo de incendios a toda la zona. Los gobiernos provincial y nacional deben actuar urgente y remediar este chernobyl salteño", advirtió Hernán Giardini desde la sede de la Cop 30 en Belém

El desastre ambiental documentado por Greenpeace se encuentra en la zona de transición entre las ecorregiones del Chaco Seco y la Selva de Yungas y es hogar de especies como el oso hormiguero, el pecarí labiado, el ocelote y la tortuga acuática chaqueña, y decenas de aves como el ñandú, el pato criollo, el águila coronada y el halcón pecho naranja.

De acuerdo a lo recientemente registrado por Greenpeace, el pozo intensificó en los últimos tiempos la fuga de gases y fluidos a alta presión. Esto genera una densa nube tóxica que envuelve al bosque alrededor, envenena la flora y fauna doméstica y silvestre y hace irrespirable el aire en el lugar.

Se estima que la contaminación se extiende por un área de 20 hectáreas y que el vertido aumenta el riesgo de incendios en los bosques cercanos. Los habitantes ya evacuaron sus hogares y están reclamando acciones urgentes.

Greenpeace convoca a la ciudadanía a sumarse al reclamo por la recomposición del área.

“Aunque los pobladores denuncian este desastre ambiental, aún no hay cambios”, explica Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad, desde la organización: “La empresa responsable no dio soluciones y se retiró del lugar. Las autoridades aún no dan una solución. El reclamo es urgente, el bosque está siendo destruido y sus habitantes fueron desplazados y es imprescindible remediar este desastre; basta de petróleo en los bosques”.

