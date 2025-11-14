Pagos de la ANSES para hoy viernes
14/11/2025
Hoy viernes 14 de noviembre finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y la Asignación por Prenatal; en tanto, continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 4 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 4.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
