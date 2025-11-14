Jujuy: junto a empresas internacionales, se fijaron pautas de calidad del tabaco para la próxima campaña

En la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy se llevó adelante una reunión técnica con la participación de productores, representantes de Alliance One, China Tobacco International Argentina (CTIA), la Cooperativa de Tabacaleros de Salta y la Cámara del Tabaco de Jujuy.

El encuentro tuvo como eje central la definición de pautas de calidad para la próxima campaña tabacalera, reafirmando el compromiso del sector con la mejora continua y la competitividad internacional del tabaco jujeño y argentino.

Durante la reunión, el presidente de China Tobacco International Argentina (CTIA), Mao Pinjun, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el concepto de calidad de manera permanente, optimizando los procesos productivos y comerciales en beneficio de los productores y del posicionamiento del tabaco argentino en los mercados internacionales.

A su turno, el gerente general de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, Miguel Testa, destacó la relevancia del encuentro al señalar que “se establecieron pautas claras en cuanto a la calidad, algo fundamental no solo para los productores sino también para toda la cadena de valor, ya que permite cerrar el ciclo económico que sostiene al sector. Es un paso clave, sobre todo teniendo en cuenta a un cliente como China, que compra un tabaco de primera calidad y representa un sustento esencial para nuestros productores”.

Asimismo, los participantes coincidieron en que la articulación entre productores, cooperativas, cámaras y empresas compradoras es esencial para sostener el desarrollo del sector tabacalero del NOA, mejorando su rentabilidad y competitividad en un contexto global cada vez más desafiante.

Estuvieron presentes, por la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, el vocal primero César Aprile; el gerente de campo Miguel González; el tesorero Rubén Carattoni y el vocal suplente Daniel Ance. También participaron el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini; Martín Eckhardt y Matías Rodriguez por la Cooperativa de Tabacaleros de Salta; y por Alliance One, Kevin Scally y Gustavo Blasco.

