Descubren cocaína en camiones procedentes de Bolivia

Agentes de la Dirección General de Aduanas desarticularon una maniobra de contrabando repetida en tres camiones de carga diferentes. Todos habían ingresado al país desde Bolivia con cocaína oculta en crickets hidráulicos. Tres personas de nacionalidad boliviana fueron detenidos.

La investigación comenzó con un descubrimiento que tuvo lugar en el Paso Fronterizo Internacional Salvador Mazza - Yacuiba. Un vehículo procedente del país vecino fue sometido por la Aduana al control no intrusivo del escáner, que arrojó imágenes anómalas en la caja de herramientas de la cabina del conductor boliviano. Un nuevo escaneo de la misma reveló que los crickets hidráulicos carecían de mecanismos de acción en su interior, por lo que el personal aduanero resolvió abrirlos en presencia de testigos. En efecto, contenían una sustancia orgánica que, sometida al narcotest de campo dio positivo para pasta base de cocaína. Entre ambos dispositivos había 5,98 kg de droga.

El segundo caso se produjo en el mismo paso fronterizo, con modus operandi idéntico, pese a que el vehículo pertenecía a otra empresa. Al igual que el anterior, ingresaba a la Argentina desde Bolivia en condición de lastre —es decir, sin carga declarada. Su destino también era el mismo: el Área Metropolitana de Buenos Aires. El equipo de rayos-X de la Aduana reveló anomalías en el tractor del conductor y dentro de dos crickets hidráulicos, ambos carentes de mecanismos de acción en su interior, el personal del organismo halló 5,03 kg de pasta base.

El tercer caso ocurrió en Santiago del Estero, luego de que la Aduana emitiera una alerta respecto de un camión recientemente secuestrado por la Gendarmería. El aviso de la Aduana radicaba en una serie de coincidencias detectadas con las maniobras desarticuladas en Salvador Mazza. En el procedimiento santiagueño, en efecto, se descubrió la presencia de 5,8 kg adicionales de cocaína, con el mismo método de ocultamiento.

En total fueron secuestrados 16,8 kg de droga, valuados en aproximadamente USD 120 mil. Intervinieron la Unidad Fiscal de Tartagal, a cargo de la Dra. Lucía Romina Orsetti, y el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Sebastián Argibay. Los conductores bolivianos de los tres camiones, fueron detenidos. En términos del artículo 866 del Código Aduanero, podrían caberles penas de hasta 12 años de prisión.

ARCA

Más sobre: Prof. Salvador Mazza.



