Valenziana apuesta fuerte al NOA y continúa expandiéndose

Valenziana, la reconocida empresa de muebles con 60 locales en todo el país y presencia internacional en Uruguay, inaugura su primer showroom de muebles en la Ciudad de Salta. La marca pretende posicionarse en el segmento muebles y liderar la categoría, con un enfoque puesto en el asesoramiento personalizado y la calidad en el diseño.

“Decidimos hacer una apuesta fuerte, y abrir nuestro primer local aquí, en Salta. Creemos que podemos liderar el mercado, y continuar creciendo para luego inaugurar más locales Valenziana en otras ciudades de esta provincia”, comentó José María Díaz, Socio Fundador de Valenziana y agregó: Cada vez que abrimos un nuevo local, lo que hacemos es generar empleo genuino para la gente de la ciudad donde nos instalamos. Nosotros somos una empresa familiar, venimos de un pueblo como Uranga, donde hay 900 habitantes de los cuales 300 trabajan en nuestra fábrica. Las personas cumplen un rol determinante en el crecimiento y la expansión de la marca, son el eje de nuestro proyecto”.

El local, ubicado en la calle 20 de Febrero 830, cuenta con 250 mts2 distribuidos en dos plantas, y ofrecerá el servicio de armado y el asesoramiento personalizado del equipo, que garantice la mejor ambientación de los espacios de un hogar.

“Hoy tenemos una planta de 19 mil metros cuadrados, a la que recientemente sumamos 5 mil metros más. La fábrica está dividida en cinco naves especializadas: espumado y tapicería, muebles macizos de madera natural, muebles de tablero, tratamientos de superficie y un área metalúrgica”, señaló Díaz.

Acerca de Valenziana

Valenziana es una empresa de origen santafesino, con sede en la localidad de Uranga. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en diseño, fabricación, comercialización y distribución de mobiliario para todos los ambientes del hogar, destacándose por la calidad, funcionalidad y diseño de sus productos. La compañía trabaja bajo estándares internacionales de gestión y ha sido certificada con Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.

En Uranga, donde se encuentra su planta industrial, Valenziana es uno de los principales empleadores, contribuyendo al pleno empleo en una localidad de apenas mil habitantes.

