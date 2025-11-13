Se realizan en el hospital Materno Infantil las jornadas de Nefro-urología

El servicio de Nefrología Infantil del HPMI realiza las Jornadas de Nefro-urología, bajo el lema “Por una niñez con riñones sanos: prevención y detección temprana” y se desarrolla desde hoy 13 y hasta mañana 14 de noviembre.

La capacitación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. La modalidad es presencial, la sede es en el salón auditorio del Colegio Médico de Salta, ubicado en calle Alvear al 1310 (Salta Capital), en el horario de 8 a 15 hs.

En la jornada, los participantes se podrán interiorizar sobre temas como hidronefrosis, litiasis, diálisis peritoneal, infección urinaria, manifestaciones renales, hematuria, hipertensión, nutrición renal, injuria renal aguda y síndrome urémico hemolítico en pediatría.

Las disertaciones están a cargo de especialistas de diversas disciplinas como en pediatría y nefrología pediátrica, nutricionistas, reumatología, cirugía y urología infantil.

Los cupos son limitados, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/RXnYuyAV4ooQn9wEA. Para más información contactar al mail educacionmedica@colmedsa.com.ar.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Actualidad.



