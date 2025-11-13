Salta: la Junta Electoral del Colegio Profesional de Psicopedagogía confirmó la validez del proceso electoral y proclamó la lista ganadora

El Colegio Profesional de Psicopedagogía de la Provincia de Salta informó que la Junta Electoral resolvió de manera definitiva las impugnaciones presentadas tras las elecciones celebradas el pasado 3 de noviembre de 2025, ratificando la "transparencia, legalidad y legitimidad" del proceso y proclamando como ganadora a la Lista N° 3 “Metamorfosis”, que asumirá en la próxima Asamblea Ordinaria de diciembre.

A través de las Resoluciones N.º 12/2025, 13/2025, 14/2025 y 15/2025, la Junta Electoral analizó exhaustivamente todas las observaciones formuladas por apoderados de distintas listas y concluyó que "no existieron irregularidades sustanciales" que afectaran la validez del acto comicial. Las resoluciones confirman que el proceso se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N.º 7258, el reglamento interno y los principios de equidad, participación y democracia colegiada.

En su resolución final, la N.º 15/2025, la Junta Electoral estableció:

“El acto eleccionario se desarrolló con absoluta normalidad, garantizando la participación de todos los matriculados habilitados, y bajo la supervisión de los fiscales designados por las listas intervinientes”.

Asimismo, se ratificó que “concluido el escrutinio definitivo, la Lista N° 3 ‘Metamorfosis’ obtuvo la mayoría de los votos válidamente emitidos”, y que no se registraron impugnaciones pendientes ni vicios que afectaran la transparencia o legalidad del comicio. Las resoluciones también subrayan que la Junta Electoral actuó con independencia y dentro de sus atribuciones legales, respondiendo en tiempo y forma a las inquietudes de los apoderados, garantizando el control y la participación de todas las listas en igualdad de condiciones. En este sentido, la institución destaca que la "vida democrática y la institucionalidad del Colegio han sido plenamente garantizadas", y que el proceso electoral se desarrolló conforme a los valores éticos y profesionales que rigen a la comunidad psicopedagógica de Salta. La Junta Electoral expresó su reconocimiento a todos los matriculados que participaron activamente del acto eleccionario, resaltando “su compromiso, colaboración y espíritu democrático en pos del fortalecimiento institucional del Colegio Profesional”.

