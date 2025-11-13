Nación y la provincia de Salta acuerdan impulsar la exportación monitoreada

El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, encabezó una reunión junto al ministro del Interior, Diego Santilli, el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo y el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, con el objetivo de poner en marcha en la provincia la Exportación Monitoreada. La implementación implicará la reducción de costos logísticos y tiempos de trámite para los exportadores. En el encuentro también estuvieron presentes, el director General de Aduanas, José Velis y el vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Evert Van Tooren.

De aquí en más, los exportadores salteños habilitados bajo el régimen de exportación en planta podrán utilizar un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para realizar el monitoreo remoto de las cargas, reemplazando la presencia física del servicio aduanero. Para acceder al sistema, los exportadores deberán estar inscritos en el Régimen de Exportación en Planta, tener una antigüedad mayor a dos años como Importador/Exportador registrado ante ARCA y cumplir con las condiciones técnicas y funcionales exigidas para el sistema de CCTV.

“Esta medida es parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad que venimos llevando a cabo desde ARCA”, señaló Pazo

Actualmente, ya hay más de 10 empresas activas en el plan piloto en las provincias de Mendoza y Santa Fe, a las que hoy se suman 3 empresas de la provincia de Salta.

Se trata de una medida de vital importancia, cuyo objetivo es tender a una política económica que incentive la producción y comercialización de productos, en especial cuando los mismos se encuentran destinados a su exportación, y optimizar los recursos de control mediante el uso de tecnologías de monitoreo.

Línea de créditos disponibles

En octubre pasado, el BICE lanzó una línea de financiamiento destinada a la instalación de sistemas de monitoreo para financiar la compra e instalación de sistemas de monitoreo CCTV que cumplan con los requisitos técnicos y funcionales definidos por ARCA.

Se trata de créditos de hasta $200 millones que cuentan con un plazo máximo de 36 meses, período de gracia de 6 meses y están dirigidos a PyMEs y grandes empresas exportadoras.

Pueden utilizarse para la compra de cámaras, software de gestión, infraestructura de red, servidores, sistemas de almacenamiento, acceso remoto seguro, licencias y todos los componentes necesarios para implementar integralmente la solución exigida por la Resolución General 5721/25.

