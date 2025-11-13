El Ejército Argentino incorpora los vehículos blindados Stryker M1126

En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento de las capacidades operacionales del Ejército Argentino, en las próximas semanas se concretará la incorporación de los primeros vehículos de combate blindados a rueda VCBR 8×8 STRYKER M1126. Esta incorporación representa un salto cualitativo en movilidad, protección y versatilidad operativa para la Fuerza.

¿Qué características tiene el vehículo?

Motor y rendimiento

El Stryker está equipado con un motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

Movilidad todo terreno

Dispone de un sistema de rodamientos, que junto a su sistema de suspensión hidroneumática y de control de presión de sus ocho neumáticos, le permite adaptarse a distintas condiciones del terreno.

Protección y blindaje

El blindaje del Stryker brinda protección contra fuego de armas ligeras y metralla, además posee la capacidad de manejar la estación de armamento principal en forma remota. Asimismo cuenta con un sistema central de extinción de incendios.

Capacidad de transporte y armamento

El modelo M1126 puede transportar hasta nueve soldados, y está dotado de sistemas de armas que incluyen lanzagranadas y ametralladoras. Su estación básica de armamento remoto (RWS) puede montar una ametralladora pesada M2QCB calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19, ambos actualmente en servicio en el Ejército Argentino.

Sistemas de tripulación

El conductor y el tirador cuentan con periscopios que les permiten observar el entorno sin exponerse, además de visión térmica para operaciones en condiciones de baja visibilidad.

Logística y mantenimiento avanzado

El Stryker es considerado un vehículo robusto, confiable y de fácil mantenimiento. Por ejemplo su diseño permite extraer e instalar el motor y la transmisión en aproximadamente dos horas, facilitando una rápida reparación en campaña.

La integración logística se ve favorecida por la compatibilidad de componentes, dado que el Ejército ya opera camiones Oshkosh, modelo que comparte el mismo motor Caterpillar C7 (en su versión de 300 HP), así como el sistema de rodamiento y las cubiertas del STRYKER. Este material es conocido por las bases logísticas y los batallones de arsenales, lo que agiliza su incorporación al sistema de mantenimiento del Ejército.

¿Cómo se capacita el personal del Ejército Argentino que los empleará?

Capacitación internacional

Una comisión de conductores del Ejército Argentino se encuentra en Estados Unidos realizando un curso especializado sobre el manejo y operación del VCBR 8x8 STRYKER.

La instrucción, a cargo de profesionales de General Dynamics, empresa fabricante, incluye briefings de seguridad, nomenclatura técnica y el estudio de los principales sistemas del vehículo.

La fase práctica de conducción, esencial en este tipo de adiestramiento, requiere la certificación previa en simulador.

Un aspecto destacado es que la instrucción se realiza directamente sobre los vehículos adquiridos por la Argentina, lo que permite a los efectivos familiarizarse con la configuración específica seleccionada para el país.

Más sobre: Militar.



