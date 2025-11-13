ANSES: pago de hoy jueves
13/11/2025 - Actualizado: 12/11/2025
Hoy jueves 13 de noviembre continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 3.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.
