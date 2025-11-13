Actividades en la ciudad de Salta por el Día Mundial de la Diabetes

Centros de Salud del Primer Nivel de Atención del Área Operativa Sur organizaron una serie de actividades de promoción, prevención y educación en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora mañana viernes 14 de noviembre. Las acciones incluyen talleres, ferias saludables, controles, charlas y kermeses con participación comunitaria.

Nodo Lavalle

Se desarrollará una kermés conjunta con la participación de varios centros de salud de la zona, el viernes 14 de noviembre en el CIC de barrio Santa Cecilia. En el lugar, se presentarán stands con comidas saludables, juegos, actividad física y control de pacientes diabéticos.

Nodo Solidaridad

Kermés conjunta de varios centros de salud, el 14 de noviembre, en el playón del centro de barrio Solidaridad, a partir de las 10. Habrá control metabólico, presión arterial, peso, Índice de Masa Corporal (IMC), consejería sobre factores de riesgo, alimentación saludable, pie diabético, salud bucal y actividad física.

Nodo Intersindical

En el centro de salud de barrio El Tribuno se realizará un taller de hábitos saludables este jueves 13 de noviembre, de 15 a 17. Además, se citará a los pacientes a una disertación y consultorio diabético.

También, se llevarán a cabo charlas informativas y talleres, el viernes 14, a las 10 en el centro de salud de Villa Esmeralda y el viernes 14 en el centro de salud de Santa Ana II, a partir de las 9.

Sumarán actividades, los centros de Limache, Santa Ana I, San Remo, Villa Palacios y Finca San Luis. Incluirán promoción de hábitos saludables, test de Findrisk, prevención del pie diabético, consejería nutricional, educación diabetológica, ferias de salud, y talleres de prevención y control metabólico.

Nodo Manjón

Kermés conjunta de varios centros sanitarios de la zona, el 14 de noviembre en el centro de salud de barrio Manjón. Se instalarán stands de control (peso, talla, IMC, presión arterial, test de Findrisk), nutrición (degustaciones y educación alimentaria), consejería (cuidados del pie y controles médicos) y actividad física.

