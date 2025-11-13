Abandonaron bultos con 187 kilos de marihuana y 672 kilos de hojas de coca

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de hoy en la localidad de Aguas Blancas (Salta), cuando una patrulla de Gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” recibieron un aviso sobre la presencia de personas que transportaban bultos similares a los utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas.

Ante esta situación, los uniformados emprendieron recorridos a pie por la espesura del monte, que por inmediaciones a un sector denominado “La Viguera” visualizaron a los involucrados, quienes al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron un total de 46 bultos y huyeron en diferentes direcciones.

Tras el registro de los bultos se llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso de 178 kilos 100 gramos y 672 kilos de hojas de coca en estado natural.

En infracción a las Leyes 23.737 “Estupefacientes” y 22.415 “Código Aduanero”, los gendarmes decomisaron la totalidad de los elementos.

GNA

Más sobre: Aguas Blancas.



