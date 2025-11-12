Presentarán un proyecto para gravar con un arancel del 30% las importaciones de Shein y Temu

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció este miércoles que presentará un proyecto para gravar con un arancel del 30% las importaciones de productos que ingresen al país “por medio de plataformas” como las chinas Shein y Temu porque “destruyen toda la producción nacional”.

El diputado afirmó que este tipo de plataformas se saltean en su cadena productiva “al industrial y al comerciante” argentino y siguió: “Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional, y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

En diálogo con Radio Rivadavia (Buenos Aires), Pichetto puso como ejemplo al sector textil argentino, que, a su criterio, “está siendo impactado de manera demoledora” por el ingreso de “estos productos que vienen por plataformas” y llegan al consumidor por correo privado o courier.

“En Estados Unidos, que siempre es muy mirado por el Gobierno argentino y admirado por el Presidente (Javier Milei), Donald Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero a les fijó un arancel del 16 por ciento”, aseguró Pichetto.

La iniciativa que se presentará en la Cámara de Diputados “fija un arancel del 30% de retención que el Estado argentino deberá aplicar a los productos que vengan por plataforma desde el extranjero y compiten de manera desleal”.

Pichetto, que además de Shein y Temu mencionó que la estadounidense Amazon está instalándose en el país, dijo que todas estas plataformas “hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad” y deben ser aranceladas “en defensa del interés nacional”.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver como equilibramos el juego, porque indudablemente la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores, el producto llega por vía de correo en 4 o 5 días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, insistió.

De cara al proyecto de ley que presentará en el Congreso, Pichetto dijo: “Yo el arancel lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.

