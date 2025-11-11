Termas de Río Hondo: 46° Fiesta Nacional del Canasto

El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará en el predio ferial La Olla de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) el 46° Fiesta Nacional del Canasto.

El evento contará con la actuación de artistas como Vislumbre del Esteko, Marcelo Toledo, Orellana Lucca, Dani Hoyos, Ale Veliz, entre otros. Además, se realizará nuevamente el concurso “Manos Maestras”, con la competencia de artesanos que mostrarán sus piezas ante un jurado que determinará a los ganadores.

La secretaria de Turismo de Las Termas, Vilma Díaz destacó la posibilidad de retomar el concurso “Manos Maestras”, “porque tiende a fomentar la creatividad, las técnicas tradicionales de nuestra cestería y la incorporación y el desempeño de nuestras artesanas”.

Durante la presentación realizada hoy, los organizadores y en nombre de los más de 30 artesanos que van a participar de la Festival Nacional del Canasto, agradecieron al gobierno provincial “por hacer un esfuerzo para poder llevar a cabo la fiesta”, al mismo tiempo que invitaron a todos los santiagueños y turistas a visitarlos.

