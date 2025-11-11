Septuagenario condenado por someter a tocamientos a la nieta de su pareja

Un sujeto de 74 años fue condenado a prisión condicional por someter a tocamientos a la nieta de su pareja. La denuncia fue presentada por la madre de la menor.

Relató que en una ocasión llegaron de visita su madre y su pareja (el acusado). Ese mismo día, una de sus hijas le dijo que quería hablar con ella. Se encontraba nerviosa y la apartó para hablar a solas. Entonces la niña le contó que esa tarde, cuando ella se encontraba en su habitación, había entrado el imputado y le había tocado los pechos y la vagina, sobre la ropa. Antes de retirarse del cuarto le dijo que la quería mucho y le pidió que no le contara a nadie lo sucedido.

En un procedimiento abreviado acordado en el marco del Plan Piloto de Oralidad, el juez de Salta Federico Diez condenó al acusado a la pena de ocho meses de prisión condicional como autor del delito de abuso sexual simple. Le fijó reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años, como no cometer nuevo delito, abstenerse de acercarse al domicilio de la denunciante y de la víctima y a su grupo familiar; no mantener contacto de cualquier tipo con la damnificada y su grupo familiar, someterse a tratamiento psicológico previo informe de un profesional que acredite su necesidad y eficacia.

