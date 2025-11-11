Llega a Jujuy una nueva edición de la Mesa Argentina de Lactancia

Se acerca una nueva edición de la Mesa Argentina de Lactancia 2025, el próximo 17 de noviembre, en San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento de la Estrategia Provincial LACTA Jujuy, impulsada desde la Coordinación de Gestión Gubernamental.

El encuentro se desarrollará de 8 a 13 hs en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, símbolo de identidad, historia y encuentro colectivo.

El encuentro, impulsado por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) junto al Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud de la provincia, busca seguir construyendo redes, visibilizando la lactancia como un tema de salud pública y fortaleciendo el rol de quienes acompañan.

Desde su primera edición en 2020, la Mesa Argentina de Lactancia se consolidó como un espacio federal de encuentro y diálogo entre profesionales, instituciones, organismos públicos y comunidades de todo el país. Cada edición se realiza en una nueva provincia, promoviendo una mirada integral, interdisciplinaria y territorial sobre la primera infancia, la lactancia y los cuidados.

“Para nosotras esta jornada es mucho más que un evento; es una forma de visibilizar lo que ya está pasando. Y de impulsar políticas que promuevan la lactancia y pongan en valor el trabajo de las puericultoras”, afirma Laura Krochik, fundadora y presidenta de ACADP.

La apertura del encuentro estará a cargo de Laura Krochik (Presidenta de ACADP) e Iardena Stillman (Directora Ejecutiva), quienes compartirán el propósito y la trayectoria de la Mesa como espacio nacional de articulación, formación y acompañamiento gratuito en lactancia, así como también datos relevados en el último año en distintos servicios de puericultura del país.

La jornada estará abierta a todo público interesado, con el propósito de compartir, inspirar y seguir construyendo una provincia que acompaña las lactancias con mirada integral y compromiso sostenido.

La Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) es una organización sin fines de lucro pionera en la formación y promoción de la puericultura en Argentina. Desde hace más de 20 años, forma profesionales en lactancia y crianza, sostiene servicios gratuitos de acompañamiento en hospitales y espacios comunitarios, y trabaja para visibilizar la importancia del rol de la puericultura como herramienta de salud pública.

Todo lo recaudado por la ACADP se destina a abrir y sostener nuevos servicios de lactancia en territorio, ampliando el acceso al acompañamiento en todo el país, así como también a generar conocimiento y promover los beneficios de la lactancia humana.

Laura Krochik, Licenciada en Ciencias de la Educación y puericultora especialista en crianza y vínculos, es fundadora y presidenta de ACADP. Con más de 25 años de trayectoria acompañando familias, es referente nacional en temas de crianza y lactancia.

Más información en: https://www.acadp.org.ar/

