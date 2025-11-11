Desregulación: los colegios privados podrán ajustar las cuotas y matrículas según sus costos y condiciones de mercado

El Gobierno nacional decidió actualizar el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales con el objetivo de que el valor de las cuotas pueda ajustarse al resto de los bienes de la economía y no se generen aumentos arbitrarios motivados por la incertidumbre.

A propuesta del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la derogación del Decreto Nº 2417/1993, que obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el importe de la matrícula y el monto de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente.

Cada colegio podrá definir sus aranceles de manera realista, en función de sus costos y posibilidades.

La iniciativa alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina, aproximadamente 2.000 instituciones distribuidas en todo el país. Con esta actualización, los requerimientos y procesos para la educación pública de gestión privada quedan alineados con los del régimen federal vigente, que rige para otras entidades educativas como son las Universidades o Institutos, que no están sujetos a la restricción que estipula el Decreto 2417/93 y nunca han tenido dificultades en su funcionamiento.

Según el texto oficial, la modificación “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”. La norma instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar y actualizar las pautas del Decreto N.º 2542/1991, con el fin de consolidar un esquema más claro y acorde a la realidad económica del país.

La medida fue formalizada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y supone un cambio profundo en el esquema de supervisión de precios que regía para matrículas y cuotas escolares.

