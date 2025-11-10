Seis ciudadanos chinos intentaron ingresar a nuestro país

Gendarmes del Escuadrón 53 "Jujuy" llevaron a cabo un control documentológico sobre un ómnibus proveniente de la ciudad de La Quiaca y que tenía como destino final San Salvador de Jujuy.

Durante la inspección, los gendarmes constataron que tres ciudadanos oriundos de la República Popular China no poseían la documentación necesaria que certifique su ingreso legal a la República Argentina.

Luego, en el mismo control vial cuando inspeccionaron un remís, los funcionarios detectaron a otros tres ciudadanos de la misma nacionalidad que tampoco contaban con el aval respaldatorio.

En ambos casos, intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que al ser una infracción a la Ley 25.871 dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones. Esta última, dispuso que se labre el acta de constancia y se realice el traslado de los ciudadanos al Paso Internacional "La Quiaca - Villazón", donde el personal de Migraciones realizará el rechazo de ingreso (expulsión) correspondiente.

