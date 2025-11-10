Rivadavia Banda Norte va a las urnas para elegir nuevo Intendente

El próximo domingo 16 de noviembre, entre las 8 y las 18 hs, 8.914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte (Salta]).

Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos.

El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.

Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.

Recordemos que al municipio fue intervenido, en noviembre del año pasado, tras la imputación de la Justicia Salteña contra el exintendente, Atta Gerala, por el delito de peculado.

