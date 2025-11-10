Inician los pagos de la ANSES de noviembre, quienes cobran hoy lunes
10/11/2025 - Actualizado: 09/11/2025
Hoy lunes 10 de noviembre inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 0.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 0.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de diciembre.
Más sobre: Actualidad.
