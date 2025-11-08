Caso Jimena Salas: confirmaron la autoría del fallecido Javier “Chino” Saavedra y absolvieron por el beneficio de la duda a sus hermanos

Ayer y tras más de siete años de ardua investigación y un extenso proceso judicial, el Tribunal de Juicio ha dictado sentencia en la causa por el homicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros (Salta).

El Tribunal de Juicio, presidido por el juez José Luis Riera e integrado por los jueces Mónica Faber y Maximiliano Troyano, confirmó la certeza de la autoría material del crimen en la persona de Javier Nicolás Saavedra, alias "Chino". No obstante, y en aplicación del principio que impide la acción penal contra un fallecido, dispuso su sobreseimiento por extinción de la acción penal a causa de su muerte.

En la misma resolución, el Tribunal dispuso la absolución de los coacusados. Los hermanos de Javier Saavedra, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, fueron absueltos, aplicándoles el beneficio de la duda (in dubio pro reo), ordenándose la inmediata libertad de ambos.

Asimismo, el fallo encomendó al Ministerio Público Fiscal la labor de continuar con la investigación a los fines de lograr la identificación y aprehensión del "H2", el segundo agresor que, según las pruebas, participó del ataque.

Los fundamentos del veredicto leído hoy, serán dados a conocer formalmente por el Tribunal dentro de siete días hábiles.

