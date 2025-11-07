La avioneta siniestrada en Rosario de la Frontera trasladaba 364 kilos de cocaína

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando funcionarios de Gendarmería fueron alertados por el personal del grupo Tránsito Aéreo Ilegal (TAI), quien informó sobre la circulación de una aeronave, proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, en territorio argentino.

Gendarmes junto a efectivos de la Policía de Salta desplegaron patrullas por la zona del paraje San Felipe en el departamento salteño de Rosario de la Frontera, y en inmediaciones a una finca rural encontraron la avioneta siniestrada sin ocupantes, que al inspeccionarla constataron que estaba cargada con paquetes, que contenían una sustancia blancuzca. Tras las pruebas de campo Narcotest, las mismas arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso 364 kilos.

Posteriormente, al continuar con el rastrillaje por unos 20 metros, se encontraron con un vehículo incinerado y sin ocupantes.

La Unidad Fiscal Federal de Salta dispuso el secuestro del vehículo aéreo y el rodado, como así el decomiso del estupefaciente y demás elemento de interés para la causa.

