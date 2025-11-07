Este sábado los escribanos darán asesoramiento en Salta y localidades del interior

El sábado 8 de noviembre Salta participará —junto a todas las provincias del país— en la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una iniciativa organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de Salta, con el acompañamiento de escribanas y escribanos de toda la provincia.

En esta edición habrá centros de atención en diferentes localidades, entre ellas: Salta Capital (Colegio de Escribanos de Salta), Campo Quijano (Estación de Trenes), San Antonio de los Cobres (Mercado Artesanal de San Antonio de los Cobres), Cachi (Salón Municipal de Cachi), Rosario de la Frontera (Municipalidad) y Chicoana (Patio de Sabores Chicoana / El Carmen 265), en una acción coordinada que busca garantizar el acceso a la información ya la seguridad jurídica en todo el territorio salteño.

La atención será de 10 a 13 horas, por orden de llegada. Los ciudadanos podrán asesorarse sobre temas tales como:

Directivas anticipadas de salud

Autorizaciones para conducir o viajar

Medidas de autoprotección

Régimen patrimonial del matrimonio

Donaciones y testamentos

Contratos, sociedades y otros trámites

Estas jornadas, que se desarrollan en simultáneo en todo el país, reflejan el compromiso del notariado argentino con la comunidad, promoviendo la orientación y el acompañamiento en trámites y decisiones que fortalecen la confianza y la transparencia institucional.

