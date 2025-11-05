Mercado Libre no admite competencia y pide al gobierno que regule a Shein y Temu

El CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el avance de las plataformas chinas Temu y Shein en Latinoamérica y pidió que se endurezcan las regulaciones en su contra al advertir que se trata de una situación de competencia desleal y una amenaza a las empresas locales y al empleo.

En ese sentido, el número uno de la empresa consideró que es necesario tener un marco regulatorio que sea igual para todos los competidores y remarcó que las regulaciones son importantes tanto en finanzas como en comercio.

En relación a la situación de las plataformas, advirtió que la venta de productos "baratos y de baja calidad" representa una amenaza a las pequeñas y medianas empresas, que son las que llevan a cabo el 90% de las ventas dentro de Mercado Libre. "Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos", apuntó.

A su vez, también criticó que la irrupción de Shein y Temu "obligó a Mercado Libre a elevar el nivel, ser más agresivo en inversiones y mejorar su red logística", aunque advirtió que "los empleos en la región corren riesgo" si la competencia no se regula.

Por otro lado, marcó las diferencias entre la competencia asiática y los estadounidenses: "Amazon nos forzó a mejorar. Pero estas empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad".

*con información de Ámbito

