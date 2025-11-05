En diversos procedimientos, Gendarmería secuestró cocaína, hojas de coca y marihuana

Sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 34, gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Suran, cuyo conductor viajaba hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Tras un control minucioso y junto a un perro antinarcóticos los uniformados extrajeron 14 paquetes que fueron sometidos a las pruebas de campo Narcotest, de los cuales ocho arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso de 8 kilos 604 gramos y los seis restantes poseían marihuana con un pesaje de 6 kilos 230 gramos.

En un segundo procedimiento, efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” a la altura del Paraje Forestal Caucete, inspeccionaron un camión con acoplado procedente de Palpalá (Jujuy) que tenía como destino la República de Chile. Los funcionaros descubrieron que trasladaba paquetes con hojas de coca, un total de 306 kilos 953 gramos arrojó el pesaje.

Finalmente en horas de la tarde de ayer, gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” (Salta) ubicados en inmediaciones al kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50, procedieron a registrar un vehículo Renault Logan que oficiaba de “taxi”, en el cual viajaba un hombre. Al inspeccionar el interior del rodado, los uniformados notaron que el pasajero llevaba un parlante en el baúl. Luego de someter el dispositivo de sonido al escáner móvil y divisar la existencia de cuerpos extraños, extrajeron de su interior cuatro paquetes envueltos en cinta negra y film, llevada a cabo las pruebas de campo Narcotest confirmaron la presencia de 3 kilos 831 gramos de cocaína. La Fiscalía Descentralizada de Orán orientó el decomiso de la droga, un teléfono y divisas (119 pesos argentinos, 220 pesos bolivianos y 1.000 pesos chilenos). Mientras que, el hombre quedó detenido y a disposición de la justicia.

GNA

