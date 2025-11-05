Continúan los controles de tránsito sorpresivos y en diferentes puntos de la ciudad de Salta

Para cumplir un objetivo primordial en la gestión, que es mejorar el orden y la seguridad vial en la ciudad, la Municipalidad de Salta continúa con los controles de tránsito en diferentes puntos estratégicos.

Es así que en horas de la tarde de ayer funcionarios de tránsito municipal realizaron un operativo en la Avenida Tavella y Ruta 26, para controlar motos. Se efectuaron tests de alcoholemia y se verificó que los motociclistas lleven puesto el casco. Se secuestraron 12 motos.

"Es importante realizar estos operativos para que los conductores se acostumbren a respetar las normas viales para tener una ciudad segura", dijo el inspector Sivestre Fernández.

Estos operativos se seguirán realizando diariamente, de manera sorpresiva y en diferentes puntos de la ciudad.

