Patentamiento de motos: octubre cerró con un crecimiento del 35%

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) informó que durante el mes de octubre de 2025 se patentaron 63.446 unidades, lo que representa una significativa suba del 35,67% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se registraron 46.765 motos. Asimismo, el sector experimentó un crecimiento del 6,55% respecto al mes anterior, septiembre de 2025, en el que se habían patentado 59.543 unidades.

Un dato destacado del informe es el acumulado de los primeros diez meses del año que refleja una tendencia marcadamente positiva, alcanzando las 541.498 unidades patentadas. Esta cifra es un 38,67% superior a la del mismo período de 2024, que había cerrado con 390.480 motos. Estos números consolidan un panorama de expansión y dinamismo para la industria.

Desde la comisión de CAFAM se refirieron a los resultados del mes: "Estamos muy satisfechos de cerrar otro mes con cifras tan positivas. El crecimiento sostenido, tanto en la comparación mensual como en la interanual, es un claro indicador de la fortaleza de nuestra industria y de la confianza del consumidor. Seguimos comprometidos en ofrecer productos de calidad, accesibles y adaptados a las necesidades de movilidad de los argentinos, impulsando el empleo y la producción local".

En relación al origen, del total de patentamientos, el 97,07% corresponde a motos fabricadas en Argentina, con 61.587 unidades, mientras que las motos importadas representaron el 2,93% restante, con 1.859 unidades.

En cuanto a las preferencias de los usuarios, el análisis por cilindrada muestra que el segmento de baja cilindrada sigue siendo el motor del mercado. Las motos de entre 101cc y 250cc representaron el 88,31% de las ventas con 56.031 unidades. Le siguieron las de cilindrada media (251cc a 500cc) con 5.021 unidades y, finalmente, las de alta cilindrada (501cc a 800cc) con 1.355 unidades.

Respecto a las categorías, las CUB (también conocidas como Underbone) lideraron cómodamente el ranking con 36.217 unidades patentadas, consolidándose como la opción preferida para la movilidad urbana. En un segundo y tercer lugar muy disputado se ubicaron las categorías ON/OFF (11.737 unidades) y Street (11.705 unidades), demostrando su popularidad y versatilidad. Los Scooters, por su parte, registraron 2.431 patentamientos.

Los datos de octubre de 2025 confirman la consolidación de un año de gran expansión para el sector de motovehículos en Argentina. El crecimiento interanual y mensual, sumado al fuerte dominio de la producción nacional y la clara preferencia por las motos de baja cilindrada y de uso urbano, dibuja un escenario de vitalidad y proyección para la industria, que se posiciona como un actor clave en la movilidad y la economía del país.

