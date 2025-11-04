Incentivando el turismo, La Rioja ofrece hasta un 50% de descuentos en pasajes de larga distancia

El Gobierno de la Provincia de La Rioja pone en marcha un nuevo beneficio que ofrece hasta un 50% de descuento en pasajes de micro de larga distancia hacia la provincia, con el objetivo de incentivar el turismo interno, dinamizar la economía local y facilitar el acceso de visitantes a los atractivos riojanos.

Descuentos y empresas adheridas

Los beneficios se aplican para pasajes ida y vuelta con destino La Rioja y fecha cerrada adquiridos a través de las empresas adheridas: Urquiza, Flecha Bus, Sierras de Córdoba y Autotransporte San Juan. La promoción es válida hasta el 27 de diciembre del 2025.

El programa ofrece descuentos escalonados según el día en que se realice el viaje hacia La Rioja:

Martes y sábados: 50% de descuento

Lunes y miércoles: 30% de descuento

Jueves, viernes y domingo: 20% de descuento

Como acceder al beneficio

Para obtener el descuento, los interesados deben completar un formulario disponible en: https://turismo.larioja.gob.ar/

Una vez enviado recibirán un código personal e intransferible por correo electrónico que deberá presentarse al momento de comprar el pasaje en las boleterías de las terminales de Retiro (Buenos Aires), Córdoba Capital y Rosario o a través del WhatsApp +54 9 3804341660 disponible todos los días de 8:30 a 23:30 hs.

Este nuevo beneficio se suma a las políticas provinciales que promueven el turismo sostenible y la integración regional, como el programa Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos, que incentiva los viajes y el consumo turístico dentro del territorio provincial. Todas estas acciones, enmarcadas en el Plan estratégico de Turismo Sostenible PLANTUR LA RIOJA 360, consolidan a la provincia como un destino federal, inclusivo y comprometido con el desarrollo del turismo local.

Toda la información oficial, bases y condiciones como acceso al formulario se encuentra disponible en: https://turismo.larioja.gob.ar/beneficio-transporte/

Más sobre: La Rioja.



