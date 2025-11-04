En el inicio de la temporada, triunfo de Salta Basket ante Colón en Santa Fé

El representante salteño empezó a desandar otra temporada en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales comenzaron con el pie derecho, nada menos que en la ruta, visitando a Colón en Santa Fe y quedándose con un triunfazo 78–75. Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez, en vivo por basquetpass.tv

El Sabalero, dirigido tácticamente por Leonardo Spies, llegaba al choque ante el elenco norteño tras haber debutado con derrota con el subcampeón de la categoría, San Isidro. Mientras que Salta hizo su debut en la temporada 2025/26.

Los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco hicieron su presentación con un equipo diezmado, dado que el santafesino Martín Gómez se cambió pero por precaución no ingresó, y el salteño Cristian “Kili” Linares, directamente no viajó y se quedó en esta ciudad para seguir con su recuperación.

Los dos primeros cuartos tuvieron en Feder Ponce (Colón) y el norteamericano Chance Hunter (SB) a las figuras de la noche en el Roque Otrino. En Colón fue todo del ala pívot que se encargó de la ofensiva desde el inicio. En Salta Hunter tomó esas riendas bien acompañado por Abdala, Botta, Álvarez y Binda.

A pesar de la enorme defensa, y el triple de Fernández que le imprimió suspenso al final, el Sabalero no pudo revertir la historia y sumó su segunda derrota. Triunfazo de Los Infernales en el inicio de la temporada, nada menos que en la ruta, supo ir de menor a mayor y terminar 78-75.

El miércoles se presentará en el Gálvez a partir de las 21.30, para enfrentar a Santa Paula que hará su presentación en la categoría tras conseguir el ascenso. Salta terminará su primer recorrido fuera de casa el viernes en San Francisco, Córdoba, donde se medirá con San Isidro.

