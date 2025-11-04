Avanza la creación de una diplomatura en mediación universitaria

Autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y del Gobierno de Salta se reunieron para coordinar acciones de formación y sensibilización en resolución pacífica de conflictos.

De la reunión que se llevó cabo en la mañana de hoy en la sala del rectorado de esa casa de altos estudios, participaron la vicerrectora, Dra María Rita Martearena, junto al secretario general, CPN Juan Alberto Mariscal Rivera, el secretario de Asuntos Jurídicos, Dr. Daniel Mansilla Muñóz, y la secretaria de Cooperación Técnica, Dra. Nilsa Sarmiento Barbieri.

Del encuentro participaron también la coordinadora del Centro de Mediación de la UNSa (CEMUNSa), Dra. Clara Padilla Pérez, y la secretaria del Centro, Lic. Dora Ignes, junto a la secretaria de Justicia de la Provincia, Dra. Soraya Dipp, y el subsecretario de Resolución de Conflictos, quienes expresaron su apoyo a la propuesta académica y su voluntad de trabajo conjunto.

Durante la reunión se acordó impulsar la creación de una diplomatura en mediación universitaria, que tendrá como objetivo formar mediadores en el ámbito educativo y social. Esta oferta académica se proyecta para iniciar en 2026 y estará destinada a profesionales y no profesionales, docentes, nodocentes y estudiantes avanzados de Salta Capital y de las facultades del interior.

“Queremos que la mediación se consolide como una herramienta cotidiana dentro de la comunidad universitaria, que fomente el diálogo, la escucha activa y la resolución pacífica de los conflictos”, señaló la vicerrectora María Rita Martearena.

Como primera acción, previo a la diplomatura, se desarrollará una etapa de sensibilización abierta a toda la comunidad UNSa, con el fin de dar a conocer los alcances de la mediación y su valor como espacio de encuentro y entendimiento.

En una segunda instancia, se prevé retomar la formación de mediadores pares entre estudiantes, fortaleciendo la convivencia universitaria y el ejercicio del respeto mutuo como base de la vida institucional.

