La justicia de Salta sacará a remate joyas secuestradas en diversas causas penales

El Poder Judicial de Salta ha programado la segunda subasta electrónica de joyas secuestradas en causas penales. Entre las piezas más destacadas, se encuentran un reloj de oro de 18 quilates con un peso de 30,7 gramos y una pulsera de oro macizo de 18 quilates de 30 gramos.

Además de estos artículos, el remate incluye una variedad de valiosas alhajas, como dijes y cruces de oro, anillos de plata y una moneda antigua de plata.

El remate se llevará a cabo a través de la plataforma web institucional. Las ofertas podrán presentarse a partir del próximo lunes 10 de noviembre a las 14 hs. Para consulta inmediata, el catálogo completo de bienes a subastar ya está disponible en el sitio oficial: https://subastas.justiciasalta.gov.ar.

Para asegurar la máxima transparencia en el proceso, el Poder Judicial contrató previamente a una joyería que elaboró un informe detallado sobre la pureza y el peso de cada uno de los 46 lotes de joyas, lo que permitió establecer sus valores base de manera objetiva.

En esta ocasión, la subasta no se limita solo a las alhajas. También se incorporan 14 lotes de bienes varios, como un juego de sillones, un equipo electrógeno y un proyector, ampliando el espectro de bienes disponibles para los oferentes.

