Jaldo defendió la atención a pacientes extranjeros “mientras no se desatienda a los tucumanos”

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, ratificó este lunes la posición de la Provincia frente al planteo realizado por la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien presentó un expediente solicitando información sobre la atención a mujeres embarazadas extranjeras en la Maternidad.

“El planteo de la legisladora está vinculado con decisiones que han tomado provincias vecinas, como Salta y Jujuy, que dejaron de atender a pacientes extranjeros. Esos pacientes son seres humanos”, expresó Jaldo, al tiempo que remarcó que Tucumán no seguirá ese camino.

El mandatario recordó que “la Argentina se formó con la llegada de inmigrantes de diferentes lugares del mundo, y nuestro país siempre los recibió con los brazos abiertos”. En ese sentido, subrayó que su gestión prioriza la salud y la vida de las personas, sin importar su procedencia ni condición política.

Sin embargo, Jaldo dejó en claro que la solidaridad de la provincia tiene un límite lógico vinculado a la capacidad del sistema de salud: “Si el sistema nos permite y no signifique desatender a tucumanos, nuestra provincia es solidaria. Este gobierno prioriza la salud y la vida de los seres humanos”, afirmó el gobernador.

Y añadió: “Vamos a seguir atendiendo a todas las personas, sin preguntarles de qué color político son o de dónde vienen. Tucumán es solidaria, pero siempre cuidando que los tucumanos y tucumanas tengan garantizada su atención”.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, precisó que el expediente de Elías de Pérez pedía datos sobre la cantidad de partos de mujeres extranjeras en los hospitales públicos. “En lo que va del año, nueve mujeres bolivianas tuvieron partos en nuestras maternidades, un número muy bajo. Y en la mayoría de los casos, se trata de mujeres que viven y trabajan en la provincia, no de personas que vienen de afuera solo a atenderse”, explicó.

El funcionario descartó versiones mediáticas que hablaban de un supuesto arribo masivo de embarazadas extranjeras. “Eso es imposible. No van a venir mujeres de 39 o 40 semanas de gestación desde otro país a tener su hijo acá”, aclaró, y remarcó que el mandato del Gobernador es claro: toda persona con una necesidad de salud debe ser asistida.

