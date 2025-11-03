Hasta el viernes, ANSES realiza operativos de atención en la capital salteña

03/11/2025

Se informó que desde hoy y hasta el viernes 7 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), recibe consultas y realiza trámites de 8 a 14 horas en los siguientes puntos de atención de la capital salteña:

  • Av. San Martín 1767
  • Manzana 439A 3° Etapa Solidaridad (Escuela A.R.A. Gral. Belgrano)

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre:

  • Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
  • Asignaciones familiares y de pago único (Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
  • Presentación del certificado escolar
  • Prestación por Desempleo,
  • Tarifa Social
  • Cambio de lugar de cobro
  • Generación de Clave de la Seguridad Social
  • Constancia de empadronamiento a una Obra Social,
  • Actualización de datos personales, entre otras.

