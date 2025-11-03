Hasta el viernes, ANSES realiza operativos de atención en la capital salteña
03/11/2025
Se informó que desde hoy y hasta el viernes 7 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), recibe consultas y realiza trámites de 8 a 14 horas en los siguientes puntos de atención de la capital salteña:
- Av. San Martín 1767
- Manzana 439A 3° Etapa Solidaridad (Escuela A.R.A. Gral. Belgrano)
Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre:
- Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
- Asignaciones familiares y de pago único (Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
- Presentación del certificado escolar
- Prestación por Desempleo,
- Tarifa Social
- Cambio de lugar de cobro
- Generación de Clave de la Seguridad Social
- Constancia de empadronamiento a una Obra Social,
- Actualización de datos personales, entre otras.
