Hasta el viernes, ANSES realiza operativos de atención en la capital salteña

Se informó que desde hoy y hasta el viernes 7 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), recibe consultas y realiza trámites de 8 a 14 horas en los siguientes puntos de atención de la capital salteña:

Av. San Martín 1767

Manzana 439A 3° Etapa Solidaridad (Escuela A.R.A. Gral. Belgrano)

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre:

Asignación Universal por Hijo y por Embarazo

Asignaciones familiares y de pago único (Asignación por Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Presentación del certificado escolar

Prestación por Desempleo,

Tarifa Social

Cambio de lugar de cobro

Generación de Clave de la Seguridad Social

Constancia de empadronamiento a una Obra Social,

Actualización de datos personales, entre otras.

Más sobre: Salta.



