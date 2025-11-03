Gabriel Copa, productor agropecuario de los cerros de Rosario de Lerma

Gabriel Copa se instala todos los sábados en la Ruta Nacional 51, en el lugar llamado Puerta de Tastil (departamento de Rosario de Lerma - Salta), unos 8 kilómetros antes de Alfarcito, para vender sus productos.

Nacido en Santa Rosa de Tastil hace 55 años, Gabriel tiene 5 hijos, actualmente vive en el paraje de San Bernardo de las Zorras. Produce papa andina, habas, arvejas, maíz capia entre algunas verduras, también produce escabeche de verdura y deliciosos quesos.

Se destaca por su solidaridad, apoyando a algunos vecinos en trabajos de tierra, como fue el caso de la ayuda brindada a Doña Angélica Guanuco, en Las Cuevas. Efectuó los trabajos de excavación para la instalación de una toma de agua, también colocó las mangueras, los tanques de agua y los filtros.

Esto fue la concreción de “Impacto Verde en la Puna” llevado a cabo por la Fundación Alfarcito.

Es una persona muy trabajadora, además de labrar la tierra, también construyó diferentes estructuras para poder lograr una mejor producción y resguardo de sus productos. El último fue un refugio “Walipini”, es una construcción bajo tierra para proteger la verdura y que le permite resguardarse del sol y el viento.

También supo construir un vivero semienterrado, haciendo una excavación, para poder aprovechar una de las paredes, para evitar el viento y permitir usar plásticos gruesos transparentes, para lograr la protección del sol y las bajas temperaturas del lugar.

En algunas oportunidades, con el apoyo del Padre Oscar Ossola (párroco de la Capilla de San Lorenzo Mártir), vende sus productos. El inconveniente que se le presenta es los gastos de transportes para poder llevar su producción.

El Sr. Gabriel Copa es un ejemplo de constancia, solidaridad y trabajo.

