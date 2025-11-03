Flybondi continúa con la promo "Dos destinos al precio de uno" y suma tarifas muy accesibles

Flybondi extiende hasta el 9 de noviembre su campaña CyberFly, que permite comprar un pasaje y recibir de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional. Además, ofrece hasta un 30% de descuento en todas sus rutas nacionales e internacionales, con un beneficio especial para los miembros de Club Flybondi, quienes acceden a descuentos de hasta el 50%.

El ticket de regalo incluye un equipaje despachable de hasta 12 kg y podrá canjearse hasta el 31 de diciembre de 2025, con disponibilidad para todo el calendario de vuelos.

En el marco del CyberFly, la aerolínea también lanza tarifas promocionales que estarán disponibles hasta el domingo 9 de noviembre en la web de Flybondi.

Se pueden encontrar tickets desde $19.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, desde $25.999 para Buenos Aires-Mendoza, desde $27.999 para Buenos Aires-Neuquén, desde $28.999 para Buenos Aires-Santiago del Estero y Buenos Aires-Tucumán, desde $29.999 para Buenos Aires-Bariloche, Buenos Aires-Iguazú y para Buenos Aires-Salta.

Además, desde $32.999 para Buenos Aires-Posadas, Buenos Aires-Puerto Madryn, Buenos Aires-Jujuy y Buenos Aires-Corrientes; desde $33.999 para Buenos Aires-San Juan y desde $49.999 para Buenos Aires-El Calafate y Buenos Aires-Ushuaia.

Para las rutas que conectan Córdoba, se pueden encontrar pasajes desde $29.999 para Bariloche, y desde $32.999 para Neuquén y Salta.

Además, en diciembre comenzarán las nuevas rutas nacionales desde Córdoba, con tarifas desde $39.999 para Córdoba–Iguazú, y desde $99.999 para Córdoba–El Calafate y Córdoba–Ushuaia. También hay promociones para los que prefieran viajar al exterior, con pasajes desde USD 100 a Asunción, USD 109 a Florianópolis y USD 119 a Río de Janeiro.

En cuanto a las rutas internacionales que se inaugurarán para la temporada de verano saliendo desde Buenos Aires también hay tickets desde USD 90 para Buenos Aires-Encarnación y desde USD 105 para Asunción. Y a Brasil desde USD 109 para las rutas Buenos Aires-Florianópolis y desde USD 119 para las rutas Buenos Aires-Río de Janeiro. Las nuevas rutas que comenzarán a operar en diciembre hay pasajes desde USD 129 para Salvador de Bahía y desde USD 149 para Maceió. También se suma su primera ruta a Perú, Puerto Iguazú- Lima desde USD 140.

