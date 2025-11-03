Durante el fin de semana detectaron 149 conductores alcoholizados

Este fin de semana, en el marco de los controles vehiculares que realiza la Policía Vial de Salta, detectó a 149 conductores alcoholizados que fueron severamente sancionados como lo establece la normativa vial. Se realizaron más de 5.200 test de alcoholemia en la provincia.

Se fiscalizaron más de 9.500 vehículos y se detectaron en total 1.190 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito, como así también a la Ley Tolerancia Cero, ordenanzas municipales, entre otras.

Cabe destacar que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas.

