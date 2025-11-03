Comenzó el Cyber Monday 2025 con importantes descuentos

El Cyber Monday 2025 es uno de los eventos más importantes del comercio argentino. Este año, con la actualidad económica que se vive, las expectativas son más altas para aprovechar rebajas reales en productos tecnológicos, indumentaria, viajes y artículos para el hogar.

Se desarrollará desde hoy 3 y hasta el 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos. Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.

Más de 900 marcas confirmaron su participación y las categorías que van a poder ser consultadas son: Electro y Tecno; Viajes, Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria; Deportes y Fitness; Salud y Belleza; Bebés y Niños; Super, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; Servicios y Varios.

*con información de Ámbito

Más sobre: Actualidad.



