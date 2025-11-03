Arranca una nueva ilusión para Los Infernales en La Liga Argentina

Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs en vivo por basquetpass.tv la señal del deporte de la naranja en el país y la región.

El inicio de Los Infernales será en la ruta con una seguidilla de tres partidos –uno cada dos días-, un lindo y duro desafío para el equipo de la provincia en su debut en La Liga Argentina temporada 2025/26.

Después de visitar al Sabalero, los dirigidos por De Cecco seguirán hacia la ciudad de Gálvez para enfrentar a Santa Paula, también en Santa Fe. Terminarán la primera gira en Córdoba, visitando el viernes a San Isidro de San Francisco.

Con más de un mes de pretemporada los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco llegarán en óptimas condiciones para el inicio de la competencia. El único ausente será el Kili Cristian Linares, el alero que es uno de los que retornó al elenco salteño no pudo viajar porque se recupera de un desgarro leve en uno de sus gemelos.

EL PARTIDO

Colón de Santa Fe vs SALTA BASKET

Día: lunes 3 de noviembre

Hora: 21

Estadio: Roque Otrino (Sta Fe)

Árbitros: Ariel Mukdsi (1er juez) y Alejandro Costa (2do juez)

Comisionado Téc.: Marcelo Patriglia

En vivo por basquetpass.tv

Conferencia Norte

LOS PARTIDOS

Lunes 3 vs Colón en Santa Fe (21 h)

Miércoles 5 vs Santa Paula de Gálvez en Santa Fe (21.30 hs)

Viernes 7 vs San Isidro de SF Córdoba (21 h)

