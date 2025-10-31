Jornada de vacunación contra la gripe y el dengue en la capital tucumana

31/10/2025

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita este sábado 01 de noviembre, destinada a prevenir dos enfermedades estacionales: la gripe y el dengue. La actividad se desarrollará de 9 a 14 hs en el 107 Emergencia Provincial, ubicada en Avenida Brígido Terán 380, San Miguel de Tucumán.

En el caso de la vacuna antigripal, podrán acceder:

  • Personal de salud
  • Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)
  • Niños de 6 a 24 meses
  • Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo
  • Mayores de 65 años

Por su parte, la vacuna contra el dengue está destinada a:

  • Personal de salud, educación y seguridad
  • Personas empadronadas entre 10 y 49 años

Las embarazadas entre las 32 y 36 semanas pueden recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, para proteger a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave.

Desde la cartera sanitaria provincial se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

