Aumento del impuesto a los combustibles, impactará en los precios de la nafta y el gasoil

La nafta volverá a aumentar a partir de este sábado 1° de noviembre, por una nueva suba de los impuestos a los combustibles, según el Decreto 782/2025 firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes en el Boletín Oficial. El aumento alcanza tanto al Impuesto a los Combustibles Líquidos como al Impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan de manera trimestral según la inflación medida por el INDEC.

De acuerdo con la normativa publicada este viernes, los aumentos serán los siguientes:

La nafta subirá $15,56 por litro en el tributo a los combustibles y $0,95 en el impuesto al carbono.

subirá $15,56 por litro en el tributo a los combustibles y $0,95 en el impuesto al carbono. En el caso del gasoil, el incremento será de $12,64 por litro, más un adicional de $6,84 para las zonas con tratamiento diferencial (Patagonia), y $1,44 por el tributo ambiental.

Estos nuevos montos se aplicarán durante todo noviembre y se sumarán al precio final que pagan los consumidores en surtidor, por lo que la nafta volverá a aumentar desde este sábado independientemente de la suba que luego puedan determinar las propias petroleras.

El decreto también anticipa que desde diciembre entrará en vigencia el resto de los incrementos pendientes, correspondientes a los ajustes inflacionarios de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025. Aun así, todavía queda por determinar si en ese momento se volverán a postergar parte de los aumentos correspondientes, como ocurrió en meses anteriores.

*con información de ElDestape

