La ANAC implementó un nuevo sistema de autorregistro de drones en el Registro Nacional de Aeronaves (RNA)

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) implementó un nuevo sistema de autorregistro de drones en el Registro Nacional de Aeronaves (RNA), una herramienta digital, ágil y gratuita que permite a los usuarios obtener de manera automática la matrícula nacional LV-R, identificando oficialmente sus drones ante la autoridad aeronáutica.

El desarrollo del sistema se enmarca en la implementación de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) 100, 101 y 102, y en las disposiciones que acompañan el proceso de modernización y desregulación impulsado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Con esta actualización, los drones pasan a incorporarse plenamente al circuito registral formal del RNA, bajo las marcas LV-R, en reemplazo de las anteriores identificaciones ARVNT.

La matrícula LV-R otorga al drone estatus de aeronave, le asigna jurisdicción y competencia nacional, y lo integra al sistema aeronáutico argentino, garantizando trazabilidad dominial, seguridad jurídica y verificación técnica conforme a los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El proceso de autorregistro se realiza de forma completamente digital a través del Casillero Aeronáutico Digital (CAD). El usuario ingresa sus datos personales y técnicos, y genera automáticamente una oblea identificatoria con código QR que contiene la información oficial del drone. Al escanearla, se accede a todos los datos vinculados a su registro.

Antes de la implementación de este sistema, la obtención de una matrícula LV-R debía tramitarse como la de una aeronave tripulada, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y con aprobación manual del Registro Nacional de Aeronaves. Este procedimiento implicaba mayores tiempos de tramitación, al compartir el mismo circuito administrativo destinado a aeronaves tripuladas y no tripuladas.

Con el nuevo sistema de autorregistro digital, el proceso se automatiza por completo, optimizando recursos, reduciendo plazos y simplificando la gestión. Además, mientras que antes el usuario sólo obtenía un certificado registral, ahora recibe una oblea con código QR que puede adherirse al drone y permite acceder de forma inmediata a la información oficial del registro.

Cabe destacar que el sistema de autorregistro aplica a las categorías “Abierta” y “Específica” de operaciones con drones, conforme a la normativa vigente. Las aeronaves correspondientes a la categoría “Certificada” continúan tramitando su inscripción mediante el procedimiento registral tradicional, equivalente al de una aeronave tripulada.

Beneficios del nuevo sistema

Agilidad y simplificación, procesos automáticos, digitales y sin intervención manual.

Seguridad operacional garantizada, gracias a la identificación individual de cada aeronave y su operador.

Trazabilidad dominial completa, con datos verificables en tiempo real.

Optimización de recursos y reducción de tiempos administrativos.

Transparencia y responsabilidad, con información oficial accesible mediante código QR.

Alineamiento con estándares internacionales, integrando a los drones al sistema aeronáutico global.

