Jujuy implementará nuevas herramientas y metodologías del Sistema Argentino de Calidad Turística

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Calidad Turística, presentó el convenio que promueve la incorporación y formación en innovación digital, sostenibilidad y accesibilidad, tanto para los destinos y los organismos municipales, así como para bodegas turísticas y otras prestaciones.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de turismo, Horacio Reppucci y el ministro Federico Posadas firmaron el convenio en representación de la ICTA y del Ministerio de Turismo y Cultura de Jujuy, respectivamente. También estuvieron presentes la directora Nacional de Calidad Turística, María Rita Kuiyán y Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo.

El ICTA es una entidad de articulación del Sistema Argentino de Calidad Turística conformado por representantes de la Dirección nacional, el Consejo Federal de Turismo, y es presidido por la Cámara Argentina de Turismo. Su objetivo es coordinar la ejecución técnica de los proyectos y fomentar la cooperación público–privada para elevar los estándares de calidad y sostenibilidad del turismo argentino.

El Sistema Argentino de Calidad Turística fue diseñado en base a tres núcleos: el fomento de la capacitación, las herramientas de estándares de calidad y la colmena de calidad, un espacio para generar nuevas metodologías. El Sistema articula organismos públicos y privados con distintas organizaciones para alentar la calidad a través de distintos convenios.

Más sobre: Jujuy.



