Los Infernales de Salta Basket listos para el debut en la Liga Argentina

Luego de más de un mes de pretemporada el Cuerpo Técnico de Los Infernales comienza a delinear el trabajo fino para pulir detalles y meterse de lleno, junto a sus dirigidos, al debut de la temporada el próximo lunes como visitante frente a Colón en Santa Fe. Desde el Departamento de Competencias de la AdC informaron que el encuentro comenzará a partir de las 21 y será televisado por la señal de basquetpass.tv

El entrenador en jefe de Salta, Ricardo De Cecco, no dudó en poner la vara más arriba de lo que quedó tras la temporada pasada y resaltó las expectativas que hay para la nueva edición de La Liga Argentina 2025/26. “Las expectativas son altas, creo que se conformó un equipo con más jerarquía que el año pasado”, afirmó.

“Tenemos muchas expectativas con hacer una buena temporada, aspiramos a tratar de llegar más arriba que en la última”, agregó el DT salteño respecto al objetivo del equipo en la competencia de ascenso.

En cuanto a la preparación el entrenador destacó que “los chicos vienen entrenando muy bien, ya hace más de un mes así que se podría decir que estamos culminado la pretemporada para comenzar a hacer los ajustes previos al debut el tres de noviembre en Santa Fe”.

Con buena predisposición y dejando todo en cada una de las prácticas, Los Infernales empiezan a pasar de la intensidad con la parte física a trabajos con menos cargas de la mano del preparador físico, Rafa Padilla, y meterse de lleno a los sistemas que De Cecco y sus asistentes, Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral, planifican semana tras semana.

Se acerca un nuevo debut para el representante salteño en la segunda división del básquet nacional. Hace más de una década que Salta compite al más alto nivel, alza la bandera de la provincia por diversas ciudades, batalla en su tierra generando cada vez más sentido de pertenencia y busca, cada año, dejar los colores del poncho salteño en lo más alto.

“El mensaje para la gente es que sigan acompañando como hasta ahora, creo que el equipo está respondiendo a las expectativas generadas. Está bueno que sigan viniendo para apoyar a los chicos, ver el entusiasmo de la gente y su acompañamiento nos hace muy bien”, sostuvo el entrenador salteño.

En la ruta

La primera semana de competencia para Los Infernales será fuera de su fortaleza, el Estadio Delmi, los partidos son los siguientes:

Lunes 3/11 vs Colón en Santa Fe a las 21 horas

vs Colón en Santa Fe a las 21 horas Miércoles 5/11 vs Santa Paula de Gálvez (Santa Fe) a las 21.30 horas

vs Santa Paula de Gálvez (Santa Fe) a las 21.30 horas Viernes 7/11 vs San Isidro de Córdoba desde las 21 horas

Después de su primera gira Salta Basket regresará a la provincia donde el 13, 17 y 26 de noviembre jugará en el Estadio Delmi, debut como local en la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.

Para la ocasión, cabe recordar, ya se venden los Abonos Infernales para ver y acompañar al equipo durante toda la fase regular. Los interesados pueden comunicarse al siguiente número de celular: 387-4836262. También buscar y consultar por más información a través de las redes sociales de la institución.

