La ANSV pidió la suspensión de una conductora que arrastró en su capot a un hombre por una discusión de tránsito

Luego de la viralización en las últimas horas de un video en el que una mujer arrastra varios metros a un hombre sobre el capot de su vehículo en las calles de Hurlingham (Buenos Aires), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la conductora y solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

El hecho ocurrió tras un siniestro vial y una discusión por el intercambio de documentación entre las partes. El joven agredido, de 19 años, se trasladaba con su hermana al momento del incidente.

Ahora, la mujer de 35 años, deberá ser notificada por las autoridades de la jurisdicción correspondiente que emitió su licencia para realizar los exámenes psicofísicos y de evaluación que determinen si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

Este tipo de medidas de la ANSV busca sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito.

