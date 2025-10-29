Búsqueda de Distribuidor Representante para una línea de harinas el bolsa

29/10/2025

MOLINO HARINERO GRUPO LOMA BLANCA S.A.

“Produciendo las mejores harinas del país”

SELECCIONA

Distribuidor representante para su línea de harinas en bolsa

  • Atención destinada a fábricas, supermercados, panaderías, fábricas de pastas
  • Disponer de conocimientos, referencias, modalidad de carga, salón, galpón

Excelente incorporación para quien desee sumarse a una empresa líder en el rubro

Correo electrónico: harinaslomablanca@yahoo.com.ar

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir