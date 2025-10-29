Búsqueda de Distribuidor Representante para una línea de harinas el bolsa
29/10/2025
MOLINO HARINERO GRUPO LOMA BLANCA S.A.
“Produciendo las mejores harinas del país”
SELECCIONA
Distribuidor representante para su línea de harinas en bolsa
- Atención destinada a fábricas, supermercados, panaderías, fábricas de pastas
- Disponer de conocimientos, referencias, modalidad de carga, salón, galpón
Excelente incorporación para quien desee sumarse a una empresa líder en el rubro
Correo electrónico: harinaslomablanca@yahoo.com.ar
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas