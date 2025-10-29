Abordó el servicio de transporte de una aplicación y abusaron de ella

Un juez de Garantías de Salta dispuso la prisión preventiva de un hombre de 45 años acusado de delitos contra la integridad sexual y física de una mujer.

En la audiencia flexible y multipropósito la fiscalía solicitó formalmente la prisión preventiva, argumentando la existencia de múltiples delitos graves y el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal. El juez hizo lugar y ordenó que continúe detenido en la Alcaldía General 1, acusado como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y rapto, todo ello en concurso real.

El hecho habría tenido lugar durante la madrugada del 20 de septiembre pasado. La víctima contó que estaba en un boliche ubicado en las cercanías de la terminal de ómnibus donde conoció a un hombre. Al finalizar la actividad en el local él la acompañó hasta un remis cuyo conductor era un conocido suyo.

Según la investigación, luego de que la víctima abordara el vehículo, el chofer habría arrojado un espray al ambiente, y a partir de ese momento, la víctima no recuerda nada de lo sucedido, sólo que se despertó cerca de las 8 de la mañana en un lugar totalmente desconocido para ella, un loteo llamado Terranova, en la localidad de Cerrillos. Al despertar, la mujer se encontró sola con el remisero, quien en ese momento estaba limpiando sus partes íntimas con un trapo.

Una hora antes un sereno de la empresa ubicada en el loteo había visto ingresar el vehículo que se dirigió al fondo del barrio, y cerca de las 8,13 de la mañana un policía que se encontraba de consigna fija en la zona observó el mismo rodado saliendo del loteo. En ese instante, la mujer que iba sentada en el asiento del acompañante abrió la puerta gritando "auxilio" y "ayuda".

Al detener el vehículo unos metros más adelante, la mujer descendió visiblemente desorientada, manifestando que no conocía al conductor ni sabía dónde se encontraba. Cuando el policía intentó intervenir y entrevistar a la mujer, el hombre intentó darse a la fuga, tras lo cual la joven se agarró del marco de la puerta del vehículo, pero él continuó acelerando, arrastrándola varios metros hasta que cayó cerca de un puente.

El remisero fue identificado posteriormente gracias al dato de la patente del vehículo que el personal policial logró divisar, lo que permitió rastrear al propietario del automóvil, quien confirmó que se lo alquilaba al acusado para que realizara viajes mediante aplicaciones.

