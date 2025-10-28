La prórroga presupuestaria en Argentina -como expresión de la ausencia de un debate en el Congreso robusto, inclusivo y sostenido en razones públicas- representa un riesgo de retroceso democrático y de vulneración de derechos.

Desde ACIJ elaboraron el informe “Prórroga presupuestaria: los riesgos de la falta de debate legislativo inclusivo y sus consecuencias sobre la garantía de derechos“, en donde sostenemos que la vigencia del presupuesto del año anterior, en contextos políticos frágiles, debilita los fundamentos de un sistema político basado en el diálogo, la participación y la rendición de cuentas, al tiempo que compromete el ejercicio pleno de los derechos.

Frente a visiones que afirman que los mecanismos del debate legislativo -que entre otras cosas, requieren el cumplimiento de etapas que llevan un determinado tiempo- no están adecuados a la complejidad del contexto económico actual, sostienen que este razonamiento no solo subestima la función del Congreso como espacio de representación y deliberación, sino que refuerza un modelo de democracia que concentra el poder en el Ejecutivo, ignorando la diversidad de perspectivas que enriquecen la toma de decisiones.

Este documento expone las razones por las cuales se debe evitar la normalización de un nuevo año con prórroga presupuestaria. Al mismo tiempo, esto no significa que el Poder Legislativo deba aprobar sin más cualquier proyecto presentado sino que debe tomarse un serio su deber de sancionar una ley que respete los fuerte compromisos que nuestra Constitución establece en materia de derechos.

