Convocan a familias de todo el país para la adopción de un adolescente

Tiene 15 años, ama el fútbol y busca una familia para compartir su pasión. Quienes lo conocen lo describen como tranquilo, reflexivo y afectuoso, y muestra una adecuada capacidad para establecer vínculos con los demás.

Su espíritu comprometido y su deseo de establecer lazos son sus características más destacadas. Este joven de 15 años muestra un gran interés y compromiso por la actividad física, disfruta de actividades recreativas y sostiene una dedicación constante al fútbol, asiste regularmente a entrenamientos y participa en torneos los fines de semana. Si bien cursa sus estudios en un aula destinada a personas con diferentes capacidades y recibe tratamiento fonoaudiológico debido a un diagnóstico de retraso mental leve, mantiene una adherencia sostenida a sus espacios terapéuticos y psicológicos, evidencia continuidad y responsabilidad.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) de Salta lanzó una convocatoria pública a nivel nacional en la búsqueda de una familia o persona que considere encontrarse en condiciones de adoptarlo. El joven, que actualmente reside en un dispositivo de protección de la Ciudad de Salta, espera encontrar un entorno de afecto y apoyo. Esta convocatoria está dirigida a quienes estén interesados en brindarle un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso.

Es importante destacar que, en caso de establecerse una vinculación, la familia seleccionada deberá contar con la disponibilidad para trasladarse hasta la Ciudad de Salta, a fin de favorecer el proceso de conocimiento y adaptación.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden comunicarse al registro por correo electrónico a paramayo@justiciasalta.gov.ar o comunicarse al teléfono 0387–4258026 de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.

Quienes deseen postularse formalmente deberán adjuntar la Ficha de Convocatorias Públicas de Adopción con todos los datos completos.

Se recuerda a las familias que contacten desde otras jurisdicciones que deberán realizar una entrevista de despeje, a partir de la cual su Registro provincial efectuará un informe primario de idoneidad.

