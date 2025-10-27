Milei celebra y advirtió que "tendremos el Congreso más reformista de la historia"

El presidente Javier Milei celebró la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país y aseguró: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia". Además, señaló que después de esta elección se pasó "el punto bisagra" y que ahora "comienza la construcción de la Argentina grande".

"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", dijo con un tono moderado y dispuesto a hacer nuevos acuerdos en el Congreso. Celebró la victoria de oficialismos provinciales y destacó que son "actores racionales, pro capitalistas y a los que 1+1 les da 2". "Por eso queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí, podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", remarcó.

"El nuevo Congreso va a ser fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasaremos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 a 20", sostuvo.

Luego destacó el rol de cada uno de los funcionarios que formaron parte de su Gabinete en los últimos dos años y aseguró que este "resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Quiero darle las gracias a cada uno de ellos". Enumeró a todos ellos y cerró la interna que se había formado dentro de la Casa Rosada, con fuertes rumores de salidas a partir de este lunes.

