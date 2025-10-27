Inauguran un nuevo espacio en Salta para impulsar el desarrollo de las mujeres

Con el objetivo de seguir acompañando a las mujeres argentinas en su crecimiento personal y profesional, Pro Mujer -organización social que desde hace 35 años lidera el avance hacia la igualdad de género en América Latina- abre un nuevo centro en la Ciudad de Salta, un lugar de encuentro, capacitación y apoyo para emprendedoras.

El espacio, ubicado en Pueyrredón 814, fue creado para brindar herramientas concretas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres. Contará con talleres, asesorías personalizadas y actividades abiertas a la comunidad, además de dos espacios destacados:

Punto Digital, con computadoras para capacitaciones y mentorías.

con computadoras para capacitaciones y mentorías. Café con Sentido, un lugar para inspirarse, compartir experiencias y generar redes.

La inauguración oficial será el miércoles 29 de octubre, de 15 a 17 hs, con un encuentro gratuito y abierto al público: el taller “Espacio PROtagonista”, a cargo de Mariana Borigen, mentora en liderazgo y negocios. En esta primera edición, el tema será “Cómo construir una marca personal desde la autenticidad y el empoderamiento femenino”.

“Queremos que este nuevo espacio sea un lugar donde las mujeres puedan fortalecerse, capacitarse y crear oportunidades sostenibles para sí mismas, sus familias y sus comunidades”, afirma Paola Farías, gerenta de Educación de Pro Mujer.

Durante las próximas semanas, el centro ofrecerá nuevas instancias de capacitación, asesoramiento y charlas sobre salud, liderazgo y educación financiera.

La apertura forma parte de los 20 años de trabajo de Pro Mujer en Argentina, y reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres.

Más sobre: Salta.



